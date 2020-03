DAX: Eine Steilvorlage

Nachdem der Markt die letzten fünf Wochen über wild hin und her geschaukelt ist, ergeben sich endlich wieder gute Handelsansätze auf kurzfristiger Basis. Als Ausgangspunkt könnte die gestrige Tageskerze in Form eines bullischen Hammers direkt am kurzfristigen Abwärtstrendkanal genutzt werden, die für weitere Gewinne des deutschen Aktienbarometers steht.

Die Bekämpfung des Corona-Virus schreitet weltweit voran, wobei China als erstes betroffenes Land bereits wieder Lockerungen eingeführt hatte. In Europa und den USA ist dieser Zustand noch weit entfernt, eine Lähmung der Wirtschaft auf Sicht der nächsten Wochen vorprogrammiert. Doch die Börsianer schöpfen langsam wieder Hoffnung auf ein baldiges Ende der drastischen Maßnahmen und verteilen einige Vorschusslorbeeren.

Zwar konnten im gestrigen Handel noch keine frischen Wochenhochs markiert werden, wohl aber fügen sich die Chartmuster zu einem positiven Gesamtbild auf kurzfristiger Basis zusammen. Im Falle des deutschen Aktienbarometers hinterließen Händler eine bullische Hammerkerze direkt am kurzfristigen Abwärtstrend der letzten vier Tage im Kursverlauf. Dies könnte für den Dienstag einen direkten Aufwärtsimpuls an 10.000 Punkte, darüber sogar in 10.371 Punkte bedeuten.

Bleibt der kurzfristige Abwärtstrend um 9.880 Punkten hingegen intakt, könnten vereinzelte Gewinnmitnahmen den DAX erneut in Richtung 9.500 Punkte abwärts zurück. An dieser Stelle dürfte sich der weitere Werdegang erst noch entscheiden, Rücksetzer auf 9.000 Punkte kämen jedoch nicht überraschend. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst ein Test der Jahrestiefs bei 8.255 Punkten drohen würde.

Die letzten Tage eines Monats sind naturgemäß von Einkaufsmanagerindizes geprägt, hier hat China den Anfang gemacht und mit Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus dem aktuellen Monat vorgelegt. In wenigen Minuten geht es mit frischen Zahlen zu Deutschlands Erzeugerpreisen aus dem Dienstleistungssektor per Q4 2019 weiter, gefolgt vom Leistungsbilanzsaldo Q4 und Unternehmensinvestitionen Großbritanniens. Zeitgleich wird Deutschland noch seine Erwerbstätigenzahl für den Monat März und Importpreise aus Februar veröffentlichen.

Ab 8:45 Uhr geht es mit Frankreichs Konsumausgaben aus Februar und Verbraucherpreisen aus März weiter. Um 9:55 Uhr stehen die monatlichen Arbeitsmarktdaten Deutschlands auf der Agenda, um 11:00 Uhr folgen Italiens Verbraucherpreise aus März. Um 11:00 Uhr werden die europaweiten Verbraucherpreise (Vorabschätzung) bekannt gegeben, ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu Redbook-Einzelhandelsumsätzen dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.880 // 10.000 // 10.174 // 10.279 // 10.364 // 10.500 Unterstützungen: 9.500 // 9.201 // 9.175 // 9.000 // 8.728 // 8.650

