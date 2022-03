DAX - Enorme Aufwärtsdynamik. Barrieren erreicht!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.870,85 Pkt (XETRA)USD/RUB - WKN: A0C31G - ISIN: XC000A0C31G0 - Kurs: 87,21500 р. (FOREX) WTI Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 100,64000 $/bbl. (FXCM) Nickel - WKN: 720322 - ISIN: XC0007203224 - Kurs: 31.342,18 $/t (ARIVA Indikation) Weizen - WKN: 530278 - ISIN: US12492G1040 - Kurs: 974,12 US¢/bu. (ARIVA Indikation)

Die Barrieren bei 14.800 und 15.000 Punkten werden erreicht. Hier kann sich das Kursgeschehen kurzfristig festfahren! Anschließend besteht die Chance auf weitergehende Kurserholung.

Russland will sich laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei der Invasion der Ukraine nun auf die östliche Region Donbass konzentrieren. Die Befreiung des Donbass sei nun die Hauptaufgabe, sagte Schoigu laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigt, dass die militärischen Operationen um Kiew und Tschernihiw reduziert werden sollen. Laut Reuters hat die Ukraine bei den Verhandlungen mit Russland angeboten auf einen Nato-Beitritt verzichten zu wollen und einen neutralen Status einzunehmen, wenn entsprechende Sicherheitsgarantien gewährt würden. Die für diese Garantien zuständigen Länder wären Israel, die Türkei, Polen und Kanada. / Quelle: Guidants News news.guidants.com

Weshalb folgen mir 55.476 aktive Anlegerinnen und Anleger auf Guidants ?

Findet es selbst heraus! Meldet euch kostenlos an: https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

DAX2v

Rubel fast wieder auf Pre-Ukrainekriegniveau. Der Kurs des Währungspaares US-Dollar vs Rubel (USD/RUB) fällt seit Mitte März deutlich. Der Rubel wertet also wieder auf. Schauen Sie sich den Chart an, wir nähern uns langsam wieder dem Niveau vor Beginn des Ukrainekriegs.

Darüberhinaus sehen wir abebbende Spikes bei Öl, Nickel, Weizen.

USD/RUB (Rubel invers)Ölpreis (WTI)NickelWeizen

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)