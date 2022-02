DAX - Entspannungssignale an Kanzler Scholz Tag in Moskau

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.331,73 Pkt (XETRA)

Laut der russischen Agentur Interfax haben sich mehrere russische Truppen in den an die Ukraine angrenzenden Militärdistrikten in ihre Kasernen zurückgezogen. Während große Manöver im ganzen Land fortgesetzt würden, hätten einige Einheiten der südlichen und westlichen Militärbezirke ihre Übungen abgeschlossen und seien in ihre Stützpunkte zurückgekehrt, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax das Verteidigungsministerium in Moskau, wie Reuters berichtet.

Der DAX kann die Unterstützungen bei 14.800 und 15.000 Punkten halten. Der Index prallt nach oben ab. Die mehrmonatige Seitwärtsrange wird also eingehalten und dürfte sich fortsetzen.

