DAX: Erholung nimmt Fahrt auf

Der Deutsche Aktienindex DAX legte die letzten beiden Handelstage merklich zu und konnte die Verluste aus Anfang dieser Woche wieder komplett aufholen. Trotzdem bleiben unter technischen Gesichtspunkten noch einige Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Anstiegs.

Denn ausgerechnet der gestrige Schlussstand von 15.500 Punkten wurde mit der maximalen Erholungsbewegung des vorausgegangenen Ausverkaufs erreicht, hier könnte der DAX noch zur Unterseite abdrehen. Auf der anderen Seite sind Anleger fest von einer weiteren wirtschaftlichen Erholung überzeugt und treiben die Kurse entsprechend voran.

Gelingt es das Niveau von 15.500 Punkten zu knacken, würde das nächste Ziel am EMA 50 bei 15.653 Punkten ausgerufen werden können. Rücksetzer finden dagegen bei 15.445 Punkten Halt, darunter müssten Abschläge sogar auf 15.348 Zähler einkalkuliert werden. Die bullische Hammerkerze vom gestrigen Handelstag impliziert aber eine weitere Aufwärtstendenz des DAX-Index.

Feiertagsbedingt fällt heute der Handel in Japan aus. Erste Wirtschaftsdaten aus Deutschland stehen in wenigen Minuten mit dem Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in nicht EU-Staaten) per August auf der Agenda, um 8:45 Uhr meldet Frankreich dseinen Insee-Geschäftsklima Gesamtindex für den Monat September.

Zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr werden vorläufige Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per September Frankreichs, Deutschlands, der EWU und Großbritanniens vorgestellt. Um 14:30 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu den Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.500 // 15.653 // 15.693 // 15.810 // 15.896 // 15.958 Unterstützungen: 15.378 // 15.265 // 15.200 // 15.132 // 15.036 // 14.961

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.