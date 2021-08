DAX erneut auf Rekordhoch: 3 Gründe, warum nicht nur Spätzünder jetzt investieren

Der DAX hat also erneut ein Rekordhoch markiert. In den vergangenen Tagen beziehungsweise Wochen und Monaten hat es das das eine oder andere Mal gegeben. Ohne Zweifel verlieren solche Meldungen inzwischen ein wenig an Wert.

Das könnte ein erster Grund sein, warum man jetzt trotz DAX auf Rekordhoch weiter investieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch weitere Hochs sehen, ist alles andere als gering.

Wenn dich trotzdem das Gefühl beschleicht, dass du ein Spätzünder bist mit Blick auf den DAX auf dem neuen Rekordhoch, kann ich dir Entwarnung geben. Es gibt auch andere Gründe als womöglich kurzfristig neue Bestmarken, die jetzt für einen Einstieg sprechen könnten.

DAX auf Rekordhoch: Was ist schon der breite Markt?

Der DAX hat also ein neues Rekordhoch erreicht. Wie gesagt: Die Partylaune verfliegt inzwischen bereits ein wenig nach solchen Schlagzeilen. Wohl auch, weil sich die Häufigkeit inzwischen nicht mehr leugnen lässt. Was sich jedoch ebenfalls nicht leugnen lässt, ist, dass die fundamentale Bewertung so mancher Aktie damit wieder steigt. Aber eben nicht aller Aktien in unserem heimischen Leitindex.

Es gibt DAX-Aktien, die trotz Rekordhochs günstig sind. Fresenius beispielsweise, der adelige Gesundheitskonzern. Auch die beiden Versicherer wirken zumindest nicht teuer. Auch einige trend- und wachstumsstarke Aktien aus der ersten und zweiten Börsenliga könnten attraktiv sein. Jetzt nicht zu investieren, nur weil ein Rekordhoch da ist, könnte im Nachhinein ein teurer Fehler sein.

Die Quintessenz ist daher, sich nicht auf den breiten Markt zu versteifen. Nein, sondern weiterhin individuell günstige Aktien zu identifizieren. Egal ob in unserem heimischen Leitindex oder in der zweiten oder dritten Liga. Selektive Stock-Picker können auch heute noch Schnäppchen mit einem langfristig orientierten Potenzial kaufen. Und, falls möglich, im Dip noch einmal günstiger zuschlagen.

Eine kurzfristige Momentaufnahme

Neben den Argumenten, dass es weitere DAX-Werte mit Rekordhochs geben könnte und einen selektiven Ansatz, sollten Foolishe Investoren außerdem langfristig denken. Oder der Frage nachgehen: Was ist dieser Bestwert heute eigentlich?

Blicken wir mehrere Jahre zurück, so stellen wir fest: Der Performanceindex, also der gängige DAX, hat im Jahre 2018 noch bei ca. 13.300 Punkten seinen Bestwert erreicht. Im Jahre 2015 sind es ca. 12.300 Zähler gewesen, per Ende 2007 knapp 8.000 Punkte. Wir sehen daher unterm Strich eine steigende Tendenz.

Foolishe, langfristig orientierte Investoren können auch darauf weiterhin setzen. Der Chart zeigt zwar auch, dass es nach diesen Rekordhochs immer mal Korrekturen oder Crashs gegeben hat. Wer weiß jedoch, wann sie kommen. Und wer sagt außerdem, dass man hier nicht noch ein weiteres Mal zukaufen kann?

Der Artikel DAX erneut auf Rekordhoch: 3 Gründe, warum nicht nur Spätzünder jetzt investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images