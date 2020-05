Dax erneut höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach drei Tagen mit Kursgewinnen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag mit erneuten Aufschlägen starten.

Am Mittwoch hatte er dank anhaltender Spekulationen auf eine rasche Konjunkturerholung 1,3 Prozent auf 11.657,69 Punkte zugelegt.

Eine Bestätigung für ihren Optimismus erhoffen sich Börsianer von den anstehenden europäischen Barometern für die Stimmung in den Chef-Etagen und bei den Verbrauchern. In beiden Fällen prognostizieren Experten eine Aufhellung. In den USA stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten für April einen Rückgang um 19 Prozent voraus, nach einem revidierten Minus von 15,3 Prozent im Vormonat.

Daneben verlieren Investoren den Streit um ein Sicherheitsgesetz für Hongkong nicht aus dem Blick. Sollten die Spannungen zwischen den USA und China deswegen eskalieren, könne die Stimmung an der Börse schnell kippen, warnen Analysten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 11.657,69

Dax-Future 11.780,00

EuroStoxx50 3.051,08

EuroStoxx50-Future 3.066,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 25.548,27 +2,2 Prozent

Nasdaq 9.412,36 +0,8 Prozent

S&P 500 3.036,13 +1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 21.739,14 +1,5 Prozent

Shanghai 2.826,91 -0,4 Prozent

Hang Seng 22.878,98 -1,8 Prozent