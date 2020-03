Dax erobert 10.000er Marke zurück – War die Bodenbildung erfolgreich?

So schnell kann’s gehen: Der Dax eroberte am Mittwoch die runde Marke von 10.000 Punkten zurück. Zuletzt gewann der Leitindex 3,92 Prozent auf 10.088 Punkte. Gemessen an dem Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief bei 8255 Punkten seit dem Beginn des Corona-Crashs vor viereinhalb Wochen hat sich das Barometer inzwischen um fast 22 Prozent erholt.

Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise treibt die Kurse weiter hoch. Im Dax habe sich inzwischen ein Boden herausgebildet, der am Vortag seinen Abschluss gefunden haben könnte, schrieb der Anlagestratege und charttechnische Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank. Damit helle sich die Lage am Markt etwas auf. „Auch wenn das Paket keinen Impfstoff gegen COVID-19 enthält, gelingt es, die Märkte auf den ersten Anblick zu beruhigen und wieder optimistisch zu stimmen“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Die Charttechnik-Experten von Index Radar sehen bei 10.400 Punkten die nächste Barriere. Stärkere Gewinne dürften dann kurzfristig kaum zu erwarten sein. Stattdessen bleibe die Gefahr groß, dass Marktteilnehmer die Erholung für weitere Verkäufe nutzten.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg zur Wochenmitte um 4,75 Prozent auf 21.140,62 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 3,4 Prozent.

Nach langen Verhandlungen haben sich das Weiße Haus und die Demokraten nun auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, kündigte an, das Gesetz über das Hilfspaket werde noch am Mittwoch verabschiedet. Die Erwartung und Hoffnung an den Börsen auf eben dieses politische Signal hatte am Vortag die Kurse bereits nach oben getrieben: Der Dax hatte mit einer Rally von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte hingelegt. Der Dow in New York hatte mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com