Dax erobert die 15.000-Punkte-Marke zurück

Der Börsenrutsch am Vortag hat zur Wochenmitte zahlreiche Käufer an den deutschen Aktienmarkt gelockt. Der Dax steigt in der Folge kräftig und klettert wieder über die Marke von 15.000 Punkten. Die Berichtssaison liefert dazu viele Geschäftszahlen.

