Dax erobert neues Rekordhoch – Bitcoin wieder nahe dran – Adidas und Bayer überzeugen mit Zahlen, LPKF unter Druck

In Erwartung einer kraftvollen Erholung der Wirtschaft von den Coronavirus-Folgen steigen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Der Dax legte am Mittwoch zeitweise auf ein Rekordhoch von 14.560,97 Punkten zu und schloss 0,7 Prozent im Plus bei 14.540,25 Zählern. Der EuroStoxx50 rückte ähnlich stark auf 3819,20 Stellen vor. An der Wall Street verbesserte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones um bis zu 1,3 Prozent und markierte mit 32.234,30 Punkten ebenfalls eine Bestmarke.

„Der Risiko-Appetit der Anleger ist immer noch da“, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Mit der für den Nachmittag (MEZ) erwarteten endgültigen Verabschiedung der zusätzlichen billionenschweren Corona-Staatshilfen in den USA und den beschleunigten Massen-Impfungen gegen den Erreger Covid-19 gebe es derzeit kaum Grund für Pessimismus.

Zusatzschub erhielten die Börsen von den US-Inflationsdaten. Die Teuerung blieb im Februar den Angaben zufolge mit 0,4 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Investoren reagierten erleichtert und griffen bei US-Staatsanleihen zu. Dadurch drückten sie die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf plus 1,535 Prozent. Vergleichbare Bundestitel waren ebenfalls gefragt und rentieren bei minus 0,311 Prozent.

Nun richte sich die Aufmerksamkeit auf die anstehende Auktion von Treasuries im weiteren Tagesverlauf, schrieben die Analysten der ING Bank. Sollte die Nachfrage enttäuschen wie bei der jüngsten Emission siebenjähriger Titel, müsse mit einem erneuten Ausverkauf am Bond-Markt gerechnet werden.

Kupferpreis im Aufwind – Bitcoin wieder nahe am Allzeithoch

Am Rohstoffmarkt trieben die Konjunkturoptimisten den Preis für Kupfer ein knappes Prozent in die Höhe auf 8877 Dollar je Tonne. Analyst Nitesh Shah vom Vermögensverwalter Wisdomtree traut dem Industriemetall einen Preis von 10.000 Dollar zu. Der Ökostrom-Boom schüre die Nachfrage nach diesem Rohstoff für Stromkabel.

Gefragt war auch Bitcoin. Die älteste und wichtigste Kryptowährung verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 57.000 Dollar. Damit rückt das bisherige Allzeithoch von über 58.000 Dollar wieder in greifbare Nähe. „Die Anleger haben offensichtlich den jüngsten Kursrutsch als Wiedereinstiegsgelegenheit erachtet“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Adidas überzeugt mit Wachstumsplänen

Im Dax zählten Adidas mit einem Kursplus von 2,8 Prozent zu den größten Gewinnern. Der Sportartikelhersteller will in den kommenden vier Jahren Umsatz und Profitabilität deutlich steigern. Von 2021 bis 2025 erwartet Adidas im Schnitt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent pro Jahr.

Bayer kann ebenfalls punkten

Auch die mittelfristige Zielsetzung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer kam mit plus 2,7 Prozent bei den Anlegern gut an. Bis 2024 soll das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 7,00 und 7,50 Euro wachsen. Der Umsatz soll bis dahin auf 43 bis 45 Milliarden Euro steigen und die Nettoverschuldung auf 28 bis 30 Milliarden Euro sinken. Experten rechnen nun mit steigenden Gewinnerwartungen am Markt.

Telekom Spitzenreiter im Dax

Dax-Spitzeneiter waren die Titel der Deutschen Telekom: Sie gewannen dank einer neuen Kaufempfehlung der Citigroup 5,1 Prozent auf 16,20 Euro und erreichten den höchsten Stand seit Februar 2020. Citi-Analyst Georgios Ierodiaconou traut den Papieren in der Studie einen Kurs von 18,50 Euro zu. „Die Telekom ist nicht überall führend, aber durchweg gut aufgestellt“, erklärte er. Zudem sei der strategische Wert des Mobilfunkmasten-Portfolios unvergleichlich und biete eine Menge Optionen.

Delivery Hero unter Druck

Dagegen halfen Delivery Hero weder eine freundliche Studie der US-Bank JPMorgan noch positiv aufgenommene Zahlen von Konkurrent Just Eat Takeaway: Die Papiere des Essenslieferdienstes büßten als einer der größten Verlierer im Leitindex 3,0 Prozent ein.

Brenntag mit Rekordhoch

Brenntag waren mit einem Rekordhoch und einem finalen Kursanstieg von 4,6 Prozent Spitzenreiter im MDax. Der Chemikalienhändler litt 2020 dank eines starken Schlussquartals nicht so stark unter der Corona-Krise wie von Experten befürchtet. Auch die vorgeschlagene Dividendenerhöhung überraschte positiv. Für das laufende Jahr zeigte sich Brenntag zwar weiter vorsichtig. Der Ausblick stieß bei Analysten aber ebenso wie die Zahlen auf ein positives Echo.

LPKF unter Druck

Die Aktien des Laserspezialisten LPKF litten unter der Ankündigung, dass Unternehmenschef Götz Bendele seinen zum 30. April auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und fielen um 4,1 Prozent.

