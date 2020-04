DAX: Erste Unternehmen öffnen wieder

Die Aussicht auf ein Ende der Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Bekämpfung des Corona-Virus verleiht dem DAX-Index vorbörslich Aufschwung. Bereits die vergangene Handelswoche hatte das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 3,4 Prozent geschlossen. Doch ist die Kauflaune der Anleger auch nachhaltig genug?

Das wird sich im Laufe der Woche erst noch zeigen müssen, trotz der vermeintlich guten Nachrichten könnten Hoffnungen auf einen Normalbetrieb der Wirtschaft verfrüht sein. Im besonderen Fokus der Investoren stehen in dieser Woche wieder Quartalszahlen ausländischer Unternehmen, wie beispielsweise von IBM. Asiatische Anleger haben den Börsen am Montag die kalte Schulter gezeigt, entsprechend schlossen die Marktplätze im negativen Bereich.

Ein Blick auf die technische Seite beim DAX-Index zeigt weiter einen bärischen Keil an, innerhalb dessen der Index aber auf Ober- sowie Unterseite noch Luft hat. Solange das Barometer unter 10.820/10.890 Punkten verbleibt, droht der entstandene Keil zur Unterseite aufgelöst zu werden. Dieser Fall würde wahrscheinlich bei einem Kursrutsch unter die Marke von 10.100 Punkten eintreten. Abgaben zunächst auf 9.500 Punkte, darum an glatt 9.000 Punkte müssten dann zwingend einkalkuliert werden. Der Rückweg über den EMA 50 wird weiter als schwierig eingeschätzt.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus März (saisonbereinigt) vorgelegt und die Erwartungen klar verfehlt. In wenigen Minuten geht es mit Daten zu Deutschlands Erzeugerpreisen aus März los, gefolgt vom EZB-Leistungsbilanzsaldo (saisonbereinigt) und Handelsbilanzsaldo per Februar (saisonbereinigt) um 10:00 und 11:00 Uhr. Zu 14:30 Uhr wird der Chicago Fed National Activity Index aus März der US-Amerikaner durchgegeben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.761 // 10.850 // 10.890 // 11.000 // 11.106 // 11.266 Unterstützungen: 10.649 // 10.577 // 10.438 // 10.279 // 10.100 // 10.000

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.