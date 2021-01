Dax etabliert sich über 14.000 Punkten - US-Daten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die Rekordjagd an den internationalen Aktienbörsen geht weiter: Der Dax stieg am Freitag um bis zu 1,2 Prozent und markierte mit 14.131 Punkten den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch.

Die US-Börsen hatten am Donnerstag ebenfalls neue Bestmarken gesetzt. Der EuroStoxx50 legte zum Abschluss der Börsenwoche 0,5 Prozent auf 3641 Zähler zu.

"Investoren blicken über die kurzfristigen Pandemie-Sorgen hinweg und konzentrieren sich auf kommende Konjunkturprogramme und eine Normalisierung des Lebens im Jahresverlauf", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei der US-Senatswahl müssten die zusätzlichen Hilfen zur Abfederung der Coronavirus-Folgen aber rasch verabschiedet werden, mahnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. "Denn die Konjunkturerholung verliert aufgrund der steigenden Corona-Zahlen und schärferen Restriktionen an Schwung."

In den am Nachmittag (MEZ) anstehenden US-Arbeitsmarktdaten werde dies sichtbar werden, prognostizierte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Experten rechnen für Dezember mit einer Verlangsamung des Stellenaufbaus außerhalb der US-Landwirtschaft auf 71.000 von 245.000 im Vormonat. Wegen der überraschenden Stellenstreichungen in der US-Privatwirtschaft könnte sich diese Prognose aber als zu optimistisch herausstellen, warnte Aslam.

ERMUTIGENDE KONJUNKTURDATEN

Zur aktuellen Kursrally trugen auch überraschend starke Zuwächse beim deutschen Export und der Produktion bei. "Beim reinen Blick auf die Daten würde man nicht glauben, dass Deutschland derzeit eine der schwierigsten Phasen der Nachkriegsgeschichte durchläuft", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. "Das fortgesetzt gute Datenmaterial lässt darauf schließen, dass der Wachstumseinbruch im vierten Quartal 2020 weniger stark ausfällt als vielerorts erwartet wird."

Am Rohstoffmarkt waren die Konjunkturoptimisten ebenfalls in der Überzahl. Der Preis für das wichtige Industriemetall Kupfer stieg um bis zu 0,7 Prozent auf ein Acht-Jahres-Hoch von 8238 Dollar je Tonne. Analyst He Tianyo vom Research-Haus CRU bezeichnete die Kursgewinne der vergangenen Wochen allerdings als überzogen.

Auch bei Rohöl müsse mit einem Rücksetzer gerechnet werden, warnte Hiroyuki Kikukawa, Research-Chef beim Brokerhaus Nissan Securities. Denn die aktuellen Kurse spiegelten nicht die aktuelle Nachfrage-Situation wider. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee gewann unter anderem dank einer geplanten zusätzlichen Kürzung der Fördermengen durch Saudi-Arabien ein Prozent und war mit 54,94 Dollar je Barrel (159 Liter) so teuer wie zuletzt vor elf Monaten.

Bitcoin brachten Gewinnmitnahmen nur kurzzeitig vom Weg der vergangenen Monate ab. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise fiel zunächst auf 36.879 Dollar, nachdem sie am Donnerstag erstmals die Marke von 40.000 Dollar übersprungen hatte. Am Vormittag lag sie wieder knapp im Plus und kostete 39.860 Dollar. Der Heißhunger der Investoren auf Kryptowährungen sei ungestillt, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

CHIPWERTE IM AUFWIND

Aktienanleger deckten sich unterdessen mit Chipwerten ein. Der europäische Branchenindex stieg um bis zu 2,8 Prozent auf ein 20-Jahres-Hoch von 618,49 Punkten. Auftrieb erhielt der Sektor von ermutigen Geschäftszahlen des südkoreanischen Elektronik-Herstellers Samsung und des US-Halbleiterproduzenten Micron.

Außerdem legte französisch-italienische Konkurrent STMicro Quartalsergebnisse leicht über Markterwartungen vor. Dies komme zwar nicht überraschend, untermauere aber die Wachstumsdynamik, lobte Analyst Janardan Menon von der Investmentbank Liberum. STMicro-Titel stiegen in Paris um 7,7 Prozent auf ein 20-Jahres-Hoch von 34,89 Euro. Gleiches galt für die Titel von Infineon, die sich um bis zu 7,4 Prozent auf 34,34 Euro verteuerten. Sie profitierten von Spekulationen um einen Aufstieg in den Auswahlindex EuroStoxx50 im März, sagte ein Börsianer.