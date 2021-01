Dax etwas schwächer - US-Hilfspaket überrascht nicht mehr

Den Dax scheinen am Freitag unterhalb der runden Marke von 14.000 Punkten erneut die Kräfte zu verlassen. Derweil startet in den USA heute die Berichtssaison, was neue Impulse bringen könnte. Gestern Abend spät hat SAP überraschend Zahlen mitgeteit.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0007164600,