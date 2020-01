DAX: Finanzmärkte trotzen Krisenherden

Nach einem sichtlichen Kurssturz zu Beginn dieser Handelswoche und Rücksetzern unter das runde Niveau von 13.000 Punkten hat sich der DAX-Index intraday wieder fangen können und konnte bis nach Börsenschluss einen großen Teil seiner Verluste wieder aufholen. Die US-Indizes beendeten ihren Handel sogar im positiven Bereich und konnten leicht zulegen.

Trotzdem bleiben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter das Hauptthema an den Finanzmärkten, besonders die Rohstoffmärkte könnten weiterhin von diesem Konflikt profitieren. Letztendlich richtet sich der Fokus jedoch auf Unternehmenszahlen, auch wenn der Konflikt kurzfristig eine übergeordnete Rolle spielen tut.

Für den deutschen Leitindex bedeutet dies eine fortwährende Seitwärtsbewegung bestehend seit November zwischen den Kursmarken von 12.880 und 13.425 Zählern. Solange diese Spanne anhält, ist das Barometer zunächst als neutral zu bewerten, nur eine nachhaltige Auflösung zur Ober- beziehungsweise Unterseite dürfte größere Impulse hervorbringen.

Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die oberen Widerstände könnten erneut die Rekordstände aus 2018 bei 13.596 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Ein Kursrutsch unter 12.880 Punkte würde hingegen ein bärisches Szenario in den Vordergrund rücken lassen, in diesem Fall müsste über das Niveau von 12.725 Punkten ein Rücklauf zurück auf die nächstgrößere Unterstützung bei 12.500 Punkten angenommen werden. Auf jeden Fall sollte für die nächsten Tage bis Wochen eine engmaschige Beobachtung des Marktes nicht ausbleiben!

Zunächst ein Hinweis vorweg, in Russland bleiben die Märkte heute geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Dienstag mit Japans Geldbasis per Dezember ein, in wenigen Minuten geht es mit frischen Zahlen zu Deutschlands öffentlichen Gesamthaushalt aus dem ersten bis dritten Quartal 2019 weiter. Um 10:30 Uhr stellt das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) seinen Ausblick für bei 2020 vor, um 11:00 Uhr meldet Italien Verbraucherpreise aus Dezember (Vorabschätzung). Zeitgleich werden europaweite Verbraucherpreise aus Dezember (Vorabschätzung) sowie Einzelhandelsumsätze aus November vorgelegt. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit frischen Daten zum Handelsbilanzsaldo aus November hinzu, gefolgt von den wöchentlichen Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.200 // 13.282 // 13.337 // 13.425 // 13.500 // 13.517 // 13.572 Unterstützungen: 13.067 // 13.000 // 12.880 // 12.800 // 12.757 // 12.699 // 12.646

