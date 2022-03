DAX-FLASH: Anleger warten ab vor dem Außenminister-Treffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der sprunghaften Erholung vom Vortag lassen es die Anleger am Donnerstag zunächst wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13 835 Punkte und damit 0,1 Prozent unter dem Vortagsschluss. Geprägt von Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien war der Leitindex zur Wochenmitte um fast 8 Prozent hochgeschnellt. Wie die Experten der ING am Morgen schrieben, bleibt diese Rally anfällig für Rückschläge, da die Risiken bestehen blieben.

Vor dem mit Spannung erwarteten Außenministertreffen der Ukraine und Russlands haben beide Seiten auch in der Nacht gekämpft. Der Fokus liegt auf dem ersten hochrangigen Gespräch beider Seiten seit Kriegsbeginn: Hoffnung für das Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba und seines russischen Kollegen Sergej Lawrow hatten zuletzt vage Signale der Kompromissbereitschaft gemacht.

Abseits des Krieges rückt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Nachmittag in den Blick. Der Krieg in Europa bedeutete für die Währungshüter eine noch höhere Inflation und neue Unsicherheiten für die Konjunktur. Außerdem geht die Berichtssaison in Deutschland weiter mit einigen Zahlenvorlagen von MDax-Konzernen./tih/jha/