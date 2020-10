DAX-FLASH: Dax dürfte an Vorwochengewinne anknüpfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben optimistisch. Der Broker IG taxierte den Dax am Montagmorgen auf 13 116 Punkte und damit rund ein halbes Prozent über seinem letzten Schlusskurs. In der vergangenen Woche hatte der Dax - auch getragen von der Hoffnung auf weitere US-Konjunkturhilfen - um knapp drei Prozent zugelegt.

Noch gibt es zwar keine größeren Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über das billionenschwere Konjunkturpaket, doch bleiben Investoren offenbar zuversichtlich. Sie behalten die Verhandlungen fest im Blick, genauso wie den US-Präsidentschaftswahlkampf. Ansonsten stehen zum Wochenstart auf der Konjunkturseite erst einmal keine wesentlichen Daten auf der Agenda./mis/stk