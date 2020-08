DAX-FLASH: Dax hängt unter 13000 Punkten fest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch am Dienstag erst einmal zurückhalten. Ohne wesentliche Impulse dürfte der Leitindex Dax wie schon zum Wochenbeginn um die Marke von 12 900 Zählern pendeln. Vom Broker IG wird er gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 913 Punkte und damit nur wenige Punkte unter dem Schlusskurs vom Montag taxiert.

An der Wall Street hatte sich der Markt zwiegespalten präsentiert: Während der Leitindex Dow Jones Industrial leicht nachgab, schwang sich der technologielastige Nasdaq 100 zu einem weiteren Rekordhoch auf. Am deutschen Markt aber fehlen die großen Tech- und Internetkonzerne, so dass von Rekorden an der Nasdaq wenig Unterstützung zu erwarten ist. An den fernöstlichen Börsen tut sich derweil wenig./bek/mis