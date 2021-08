DAX-FLASH: Dax mit moderatem Plus weiter unter 16 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Kursgewinnen dürfte der Dax am Mittwoch in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,14 Prozent auf 15 945 Punkte. Damit bleibt der Index in dieser Woche vorerst unter der runden Marke von 16 000 Punkten, die er am Freitag erstmals übersprungen hatte.

Insgesamt lassen es die Anleger nach dem Rekordhoch etwas ruhiger angehen. Die weltweite Ausbreitung der Virusvariante Delta und auch geopolitische Risiken nach dem Machtwechsel in Afghanistan mahnen etwas zur Vorsicht. Schnäppchenjäger könnten allerdings weiterhin tiefere Kurse zum Einstieg nutzen./ajx/jha/