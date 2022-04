DAX-FLASH: Dax nach Ostern vor schwächerem Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag nach dem langen Osterwochenende etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent tiefer auf 14 089 Punkte. Einen Großteil seiner Kursgewinne vom Gründonnerstag würde er damit wieder abgeben. Die runde Marke von 14 000 Punkten bleibt wie schon in der Vorwoche eine wichtige Unterstützung.

Experten verwiesen am Morgen auf die internationalen Vorgaben, zumal andere wichtige Börsen am Ostermontag schon wieder geöffnet waren. In den USA hatte der Dow Jones Industrial zu Wochenbeginn leicht im Minus geschlossen, in Asien waren die Vorzeichen nach Verlusten zum Wochenstart gemischt. Dabei liege die Aufmerksamkeit neben der Lage in der Ukraine auch stark auf anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in China. Nach einem starken Start in das Jahr hat die Wirtschaft dort zuletzt deutlich an Schwung verloren.

Laut Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets warten die Anleger nun aber auch auf die Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne. Der Streaming-Dienst Netflix macht am Dienstag nachbörslich den Auftakt, am Mittwoch folgt dann zum Beispiel der Elektroautobauer Tesla ./tih/jha/