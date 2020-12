DAX-FLASH: Dax nimmt erneut Anlauf auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Weihnachtspause darf der Dax am Montag wieder mit einem Rekord liebäugeln. Mit dem Brexit und dem US-Corona-Hilfspaket kommen zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende - und daraus schöpfen Anleger am Montag Mut. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,66 Prozent höher auf 13 677 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen kurzen Kursrutsch vom vergangenen Montag schon wieder ausbügeln.

Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die EU am zweiten Weihnachtstag ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende - wie auch in den USA, wo der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade aufgab und ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft gesetzt hat.

Weiter schwebt aber das Damoklesschwert der Corona-Lage mit harten Einschnitten im Alltagsleben über dem Markt. Auch in diesem Punkt gibt es Hoffnung, zumal am Wochenende nun auch in Deutschland die Impfungen begonnen haben. Anleger sehen dies seit Wochen schon mit Vorfreude: Über 13 795 Punkten würde dem Dax ein Rekordhoch winken. Diesem hatte er sich kürzlich schon bis auf knapp 20 Punkte genähert.

Allgemein startet der deutsche Aktienmarkt somit freundlich in seine letzte und verkürzte Handelswoche in diesem Jahr. Der Börsenhandel ist an solchen Tagen für Gewöhnlich von geringen Umsätzen geprägt, was zu erratischen Kursbewegungen führen kann. Geht der Dax am Mittwoch vor Silvester auf dem aktuell erwarteten Niveau aus dem Handel, hätte er in diesem Jahr trotz der Corona-Krise und eines zwischenzeitlichen Rückschlags auf 8255 Punkte mehr als drei Prozent an Wert gewonnen./tih/mis