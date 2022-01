DAX-FLASH: Etwas Entspannung nach Kurseinbruch vom Montag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssturz zu Wochenbeginn zeichnet sich im Dax am Dienstag etwas Entspannung ab. Für bessere Laune sorgt die beeindruckende Wende an der Wall Street am Vorabend, die allerdings in Asien keine Wirkung zeigte. Gleichwohl taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent höher auf 15 183 Punkte.

Die zugespitzte Ukraine-Krise und die bevorstehende US-Notenbanksitzung hatten die Anleger zu Wochenbeginn nervös gemacht. Im Dax-Chart trübte sich das Bild deutlich ein: Der Index sackte nicht nur unter seine exponentielle 200-Tage-Linie, sondern sogar erstmals seit Oktober wieder unter 15 000 Punkte. Letztlich konnte er die runde Marke nur knapp halten.

Die Wall Street nahm den Rutsch mit Verlusten von rund 4 Prozent im marktbreiten S&P 500 und etwa 5 Prozent im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 zunächst auf, schaffte dann jedoch den Dreh ins Plus. Die US-Börsen waren damit jedoch bereits auf das tiefste Niveau seit Juni des Vorjahres abgesackt, bevor Schnäppchenjäger wieder zugriffen. Solche starken Kursausschläge hätten nicht nur fundamentale Gründe, sagte der Analyst Charlie Lay von der Commerzbank. Er sieht die Märkte an einem Scheideweg./ag/stk