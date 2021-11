DAX-FLASH: Etwas schwächer - Weiter knapp unter Höchstmarke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch etwas schwächer in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,17 Prozent auf 16 221 Punkte. Angesichts der jüngsten Rekorde mit am Vortag bis zu gut 16 266 Punkten ist dies aber noch immer kein nennenswerter Rücksetzer.

"Die Stimmung auf dem Parkett ist weiterhin exzellent", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Parters. "Noch immer gibt es keine Antwort auf die Frage, wie hoch der Dax noch steigen kann." Aus technischer Sicht sei er inzwischen allerdings massiv überkauft./ajx/jha/