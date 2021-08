DAX-FLASH: Etwas schwächer zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag etwas schwächer in die Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent leichter auf 15 740 Punkte. Die Rekordrally bei den US-Standardwerten dürfte damit zunächst nicht an die Frankfurter Börse überschwappen. Der Dax-Rekord von 15 810 Zählern bleibt für den deutschen Leitindex aber greifbar, am Freitag war er nur knapp daran gescheitert.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hatte zum Wochenausklang positiv überrascht. Für Anleger ist dies als Konjunktursignal für gewöhnlich eine positive Nachricht, derzeit hat sie aber auch eine Kehrseite. "Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die US-Notenbank im vierten Quartal die geldpolitische Wende einleitet", schrieb die Commerzbank. Außerdem machen sich Börsianer derzeit wieder mehr Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

Experte Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf die Gefahr, dass die US-Notenbank bald ihre Zinspolitik straffen könnte. Auf der anderen Seite aber könne China dazu veranlasst werden, zusätzliche Anreize zu geben, um eine sich verlangsamende Erholung auszugleichen. Die am Samstag von Chinas Zollbehörde veröffentlichten Außenhandelsdaten waren schwächer ausgefallen als von Experten erwartet. Laut Halley könnte dies auch im Exportland Deutschland einige nervöser machen./tih/jha/