DAX-FLASH: Fed stützt mit historischer Entscheidung die Börsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die historische Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel dürfte vor dem Wochenende die Kurse am deutschen Aktienmarkt stützen. Der Leitindex Dax wurde am Freitag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG mit 13 120 Punkten 0,2 Prozent höher indiziert im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag. Da hatte sich der Dax erneut nicht über der Hürde bei 13 200 Zählern etablieren können und war dann zurückgefallen.

Die Fed erfüllte am Vorabend die jüngsten Spekulationen mit der Ankündigung, dass die Zwei-Prozent-Marke künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Nach Einschätzung des Ökonomen Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba sinkt damit der Druck, nach einer Phase niedriger Inflation mit Zinserhöhungen gegenzusteuern. An den Finanzmärkten wurde dies als starkes Zeichen für eine ungebrochen lockere Geldpolitik in den USA gewertet.

Sollte der Dax es vor dem Wochenende über den Widerstand bei 13 200 Punkten schaffen, rückt das Hoch vom Juli bei 13 313 Zählern in Reichweite. Bis zum Rekordhoch vom Februar unmittelbar vor dem weltweiten Corona-Börsencrash wären es für den Dax dann nur noch knapp vier Prozent./bek/mis