DAX-FLASH: Gewinnmitnahmen vor US-Jobdaten bedrohen gute Wochenbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnenen Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt könnten dem Dax in letzter Minute noch die bislang positive Wochenbilanz verderben. Mit Blick auf die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen bringen die Anleger lieber ihre Gewinne in trockene Tücher. Dies dürfte sich am Freitag mit einem nochmals moderat tieferen Handelsstart fortsetzen.

Am Vortag war der Dax auf einem zunächst erreichten Hoch in der Viruskrise schon mächtig abgerutscht, am Freitag taxierte ihn der Broker IG nun zwei Stunden vor dem Auftakt nochmals 0,22 Prozent tiefer auf 13 029 Punkte. In der Wochenbilanz würde er unter 13 033 Zählern noch ins Minus rutschen.

Die Gewinnmitnahmen hatten am Vorabend an den tonangebenden US-Börsen vor allem im heiß gelaufenen Technologiesektor eingesetzt. Experten sehen nun vor allem die US-Beschäftigung in Zeiten der Corona-Pandemie im Blickfeld. Gerechnet wird damit, dass im August weniger Stellen geschaffen wurden als im Vormonat. Vor zwei Tagen war die vom Arbeitsmarktdienstleister ADP ermittelte Zahl der Beschäftigten im August schon hinter den Erwartungen zurück geblieben.

Sonst dürften die Anleger hierzulande einen Augenmerk auf Auftragsdaten aus der deutschen Industrie für Juli legen. Laut Marktbeobachter David Madden von CMC Markets gibt es unter Anlegern vermehrt Sorgen, dass die Konjunkturerholung in der Eurozone an Fahrt verliert./tih/fba