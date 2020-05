DAX-FLASH: Hohe Aufschläge - Verluste seit letztem Mittwoch aufgeholt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starker Wochenauftakt für den Dax : Der deutsche Leitundex baute seine Gewinne am Montagnachmittag aus und notierte zuletzt 3,45 Prozent im Plus bei 10 825,79 Punkten. Damit machte der Dax seine Verluste seit dem vergangenen Mittwoch komplett wett.

Auch der EuroStoxx 50 kam mit einem Plus von zuletzt fast drei Prozent gut voran. Die Wall Street wird zum Handelsauftakt am Montag ebenfalls im Plus erwartet.

Aus der Konjunkturskepsis, die den Dax in der zurückliegenden Woche über weite Strecken geprägt hatte, wurde am Montag Konjunkturoptimismus. Für gute Laune sorgten die wieder anziehenden Ölpreise, verhalten positive Signale aus der japanischen Wirtschaft und die anhaltende Hoffnung, dass sich die Wirtschaft angesichts der Lockerungen in der Viruskrise auf den Erholungsweg begeben kann./ajx/mis