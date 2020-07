DAX-FLASH: Leitindex dürfte 13 100 Punkte zunächst verteidigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die Marke von 13 100 Punkte nach seinem Rückschlag weiter halten können: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 13 130 Punkte. Am Dienstag war der Dax noch bis auf 13 313 Punkte auf das höchste Niveau seit Februar geklettert, bevor nach gut sechseinhalb Prozent Plus in anderthalb Wochen Gewinnmitnahmen einsetzten. Immerhin hatte der Dax erstmals seit dem Corona-Crash für 2020 wieder im Plus gelegen und bot damit die Chance zum geordneten Rückzug.

Denn mit den diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China ist ein neuer alter Unsicherheitsfaktor zurück im Fokus. Die Vereinigten Staaten hatten am Dienstag die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas verfügt. US-Präsident Donald Trump schloss ein Vorgehen gegen weitere chinesische Auslandsvertretungen nicht aus. Diese Unsicherheit gesellt sich zu den unklaren nächsten Konjunkturimpulsen der Amerikaner und Sorgen über die Fallzahlen der zweiten Corona-Welle in den USA./ag/zb