DAX-FLASH: Leitindex dürfte sich von Kursrückgang am Montag erholen

RANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag nach dem Kursrutsch zum Wochenstart vorerst zu stabilisieren. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax auf 10 612 Punkte und damit 1,39 Prozent über dem Vortagsschluss. Am Montag hatte der deutsche Leitindex unter anderem wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts sowie schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone infolge der Corona-Krise rund 3,6 Prozent verloren.

Mit dem Rückgang zum Monatsstart verringerte sich der Erholungsgewinn des deutschen Leitindex seit dem Tief im virusbedingten Börsencrash Mitte März auf knapp 27 Prozent. Am Dienstag blicken Investoren zunächst erneut auf die Zahlen zahlreicher Unternehmen. So hatte der im Dax notierte Chipkonzern Infineon bereits am Montagabend nach Xetra-Schluss die Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt.

Aus der ersten Börsenliga stehen am Dienstag zudem die Zahlen des Immobilienunternehmens Vonovia sowie Details von bereits bekannten Umsatzangaben von Beiersdorf an. Zudem legen viele Unternehmen aus der zweiten Reihe wie Grenke , Hellofresh oder Siemens Healthineers ihre Zahlen vor. Im Handelsverlauf dürfte sich der Blick dann wie schon oft zuletzt auf die Lufthansa richten.

Die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Fluglinie lädt die Aktionäre zu ihrer Hauptversammlung ein, die wegen der Auflagen im Internet stattfindet. Im Fokus steht die Frage, wie der Staat das Unternehmen finanziell stützen kann. Konkrete Neuigkeiten sind dabei aber bei dem Aktionärstreffen nicht zu erwarten. Konjunkturseitig steht am Vormittag wenig an, interessant dürfte dagegen die US-Handelsbilanz am Nachmittag werden./zb/stk