DAX-FLASH: Moderate Töne von US-Präsident Trump treiben Dax weiter voran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gemäßigte Töne von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran sorgen am Donnerstag wieder für Entspannung an den Finanzmärkten. Die Aktienkurse dürften weiter steigen, der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,83 Prozent höher auf 13 431 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit dem Rekordhoch von Anfang 2018 bei knapp 13 600 Zählern.

Trotz eines iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak scheint die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten zunächst gebannt. Trump kündigte am Mittwoch im Weißen Haus bei einer Ansprache an die Nation zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. Auch der Iran kündigte zunächst keine neuen Angriffe an.

An der Wall Street griffen Anleger daraufhin beherzt zu Aktien, der Dow verpasste kurz vor der Schlussglocke ein neues Rekordhoch nur knapp. "Es scheint fraglich, ob Trump im Wahljahr einen Krieg vom Zaun brechen will", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Das amerikanische Volk sei "erwiesenermaßen kriegsmüde"./bek/jha/