DAX-FLASH: Nach schwarzem Donnerstag drohen weitere Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Krise belastet die Aktienmärkte weiter. Nach dem Ausverkauf am Donnerstag deuten sich zum Wochenschluss weitere Verluste an. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag knapp vier Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 8890 Punkte und damit fast drei Prozent unter dem Vortagsschluss. Am Donnerstag hatte sich die Talfahrt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigt.

Der deutsche Leitindex verlor 12,24 Prozent auf 9161,13 Punkte und schloss damit erstmals seit 2016 unter der psychologisch wichtigen Marke von 10 000 Zählern. Es war außerdem der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte. Damit büßte der Dax seit Beginn des Corona-Crashes am 24. Februar rund ein Drittel seines Werts ein. Das Rekordhoch von 13 795 Punkten, das der Dax noch Mitte Februar erreicht hatte, ist inzwischen rund 50 Prozent entfernt./zb