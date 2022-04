DAX-FLASH: Rückschlag geht weiter - Fed signalisiert entschlossene Straffung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Vortagesverluste am Mittwoch zunächst etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent tiefer auf 14 342 Punkte. Gestern war der Dax zunächst bis auf 14 603 Punkte geklettert, letztlich schaffte er es aber nicht über seine 50-Tage-Linie zurück. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

Auch an der Wall Street ging es bergab - vor allem für die zum Wochenauftakt noch so starken Technologiewerte. Der US-Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 scheiterte erneut an der 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend anzeigt. Asiens Börsen folgten am Morgen den schwachen Vorgaben.

Für Druck sorgten Kommentare seitens der US-Notenbank. Das Fed-Vorstandsmitglied Lael Brainard hat eine entschlossene Straffung der Geldpolitik signalisiert. Die Verringerung des Inflationsdrucks sei "vorrangig", sagte sie, und kündigte eine "Serie" von Zinserhöhungen an. Ab Mai wolle man mit einer raschen Verringerung der Bilanzsumme beginnen. Russlands Invasion in der Ukraine sei ein "seismisches" geopolitisches Risiko und eine menschliche Tragödie, die das Inflationsrisiko nach oben verschiebe. "Derzeit ist die Inflation viel zu hoch und unterliegt Aufwärtsrisiken", sagte Brainard./ag/stk