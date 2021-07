DAX-FLASH: Stabiler Start nach schwachem Vortag erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Donnerstag deutet sich im Dax am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn zehn Punkte höher auf 15 640 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax mit 15 810 Punkte einen weiteren Rekordstand erreicht, liegt auf Wochensicht aber leicht im Minus.

Im US-Handel fielen vor allem die Technologie-Indizes mit einem Rückschlag von ihren Rekordniveaus auf. In Asien bot sich am Morgen kein einheitliches Bild.

"Der gestrige Tag hat eines eindrucksvoll gezeigt: Sobald es im Dax um mehr als 100 Punkte nach unten geht kommen Käufer zurück in den Markt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Ein gewisses Kaufinteresse ist also im Markt. Nur eben nicht im Bereich des Allzeithochs." Ein ganz großer Rückschlag sei demnach momentan unwahrscheinlich. Die Auswirkungen des Juli-Verfalls an der Terminbörse hält Altmann für überschaubar./ag/stk