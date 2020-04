DAX-FLASH: Verluste - Leitindex entfernt sich wieder deutlich von 10 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfolglosen Test vom Vortag dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst weiter von der Marke von 10 000 Punkten entfernen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels gut 2,5 Prozent tiefer auf 9681 Punkte. Tags zuvor war der Dax im frühen Handel mit 10 096 Punkten fast wieder an das Hoch der Vorwoche herangelaufen. Dann fehlten jedoch Anschlusskäufe.

An der Wall Street zeigte sich am Vorabend ein ähnliches Bild. Hier drehte der Dow Jones Industrial sogar letztlich deutlich ins Plus und die Indikation sank über Nacht weiter.

"Die Börsen sind wieder im Talfahrt-Modus. Angesichts der immer negativeren Prognosen für die Wirtschaft werden auch die Börsenprognosen wieder negativer", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die Erholung ist erst einmal vorbei."/ag/mis