DAX-FLASH: Wenig verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt wenige Zähler tiefer auf 14 280 Punkte. Tags zuvor war der Dax fast wieder an das Vorwochenhoch bei 14 553 Punkte herangelaufen, bevor er wieder abdrehte.

Die Marktexperten der Credit Suisse begründeten den Rückschlag vor allem mit dem weiter gestiegenen Ölpreis, der die Inflationssorgen noch verstärkt habe. Russland hatte am Mittwoch mit seiner Reaktion auf die Rubel-Schwäche im Zuge der Sanktionen für Aufregung am Energiemarkt gesorgt. Das Land verlangt nun von "unfreundlichen Staaten" für Gaslieferungen die Zahlung in russischer Währung.

Die Preise für Öl der Sorte Brent sprangen um 5 Prozent und für Erdgas in Europa gar um 30 Prozent nach oben. Dies sei ein klarer Hinweis auf die Risiken hinsichtlich der Sicherung der Energieversorgung für Europa, so der Commerzbank-Analyst Hao Zhou. Der russische Krieg gegen die Ukraine beschäftigt heute die internationale Politik mit den drei Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU in Brüssel. /ag/stk