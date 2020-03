DAX: Fortgesetzter Ausverkauf

Die Europäische Zentralbank EZB konnte am Donnerstag mit keiner Überraschung aufwarten, entsprechend enttäuscht zeigten sich Investoren und feuerten so ziemlich alle Assetklassen aus ihren Depots heraus. Am Ende blieb wieder ein zweistelliger Kursabschlag beim deutschen Leitindex hängen.

Das Blutbad an den Finanzmärkten wurde am Donnerstag weiter fortgesetzt, nach einem zaghaften intraday Stabilisierungsversuch der US-Börsen ging es nur wenig später wieder steil bergab. Für den heimischen Index können bei der aktuellen Absatzdynamik lediglich Kursabschläge um weitere tausend Punkte abgeleitet werden. Spätestens um 8.000 Punkten müssen jedoch eine nachhaltige Stabilisierung sowie Trendwende gelingen, damit nicht die Arbeit der letzten 13 Jahre vollkommen zunichtegemacht wird. Sollte sich jedoch die Angst einer drohenden Finanzkrise ausweiten, dürfte der jüngste Ausverkauf nur ein erster Vorgeschmack gewesen sein. Erste Wirtschaftsdaten beginnen in wenigen Minuten ironischerweise mit der Anzahl an Insolvenzen in Deutschland aus dem Jahr 2019, gefolgt von Zahlen zu Beschäftigten und Umsatz im Handwerk aus dem abgelaufenen Jahr. Zeitgleich werden die endgültigen Verbraucherpreise aus dem Monat Februar vorgelegt, Frankreich schließt sich dem 45 Minuten später an. Erst ab 13:30 Uhr kommen weitere Daten mit Importpreisen aus dem letzten Monat der USA hinzu. Um 15:00 Uhr wird das vorläufige Konsumklima der Uni Michigan für den laufenden Monat vorgestellt. DAX (Wochenchart in Punkten) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.360 // 9.500 // 9.660 // 9.895 // 10.000 Unterstützungen: 9.000 // 8.699 // 8.354 // 8.000 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

