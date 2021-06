Dax freundlich erwartet - "Beige Book" im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch etwas höher starten. Am Dienstag war er zeitweise auf ein Rekordhoch von 15.685,40 Punkten gestiegen und hatte ein Prozent im Plus bei 15.567,36 Zählern geschlossen.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank am Abend (MESZ). Vom sogenannten "Beige Book" versprechen sie sich Hinweise über den Zeitpunkt einer möglichen Straffung der Geldpolitik durch die Fed. Relevante Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen stehen nicht auf dem Terminplan.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.567,36

Dax-Future

15.584,00

EuroStoxx50

4.071,75

EuroStoxx50-Future

4.075,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.575,31 +0,1 Prozent

Nasdaq

13.736,48 -0,1 Prozent

S&P 500

4.202,04 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

28.927,08 +0,4 Prozent

Shanghai

3.595,63 -0,8 Prozent

Hang Seng

29.311,66 -0,5 Prozent