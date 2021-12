DAX: Freundliche Kursreaktion

Die Aktienmärkte reagierten auf den FED-Zinsentscheid um 20:00 Uhr mit deutlichen Kursgewinnen, große Überraschungen blieben allerdings auch aus. Die US-Notenbank peilt nach eigenen Aussagen an, den Leitzins sowohl in 2022 als auch 2023 drei Mal um 0,25 Prozentpunkte anzuheben.

Die US-Notenbank FED sah sich angesichts der deutlich erhöhten Inflation zu einer Beschleunigung ihres Ausstiegs aus der ultralocken Geldpolitik gezwungen, der aktuelle Leitzins wurde allerdings in der Spanne zwischen 0,0 und 0,25 Prozent belassen. Die Anleihekäufe wurden im November und Dezember bereits um 15 Mrd. Dollar gesenkt, ab Januar sollen es sogar 30 Mrd. Dollar pro Monat werden.

In einer ersten Kursreaktion schoss der Deutsche Aktienindex nachbörslich auf 15.618 Punkte aufwärts, das könnte nun zu einem baldigen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.659 Punkten führen. Aber erst darüber wird ein Rücklauf zurück an die obere Handelsspanne der letzten Monate bei 15.810 Zählern wahrscheinlich.

Ein bärisches Szenario nach würde sich dagegen kurzzeitig unterhalb von 15.415 Punkten einstellen, ein Test es EMA 200 bei 15.333 Punkten bliebe in diesem Fall dann nicht aus. Eine weitere Unterstützung liegt für den DAX-Index bei 15.250 Punkten bereit.

Erste Wirtschaftsdaten kamen in der Nacht zum Donnerstag mit Japans Handelsbilanzsaldo aus November (saisonbereinigt) sowie dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus Dezember (vorläufig). Ab 8:45 Uhr legt Frankreich mit dem Insee-Geschäftsklima (Gesamtindex) per Dezember los, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr stellen Frankreich, Deutschland und die EWU ihrerseits die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor per Dezember vor. Um 13:45 Uhr wird schließlich die Europäische Zentralbank EZB ihren Leitzins bekannt geben, ab 14:30 Uhr folgt die dazugehörige Pressekonferenz. Zeitgleich präsentieren die US-Amerikaner noch den Philadelphia-Fed-Index per Dezember.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.659 // 15.810 // 15.866 // 15.974 // 16.000 // 16.115 Unterstützungen: 15.544 // 15.423 // 15.333 // 15.100 // 14.973 // 14.845

