DAX-Future: Erhöhte Volatilität zum Jahresauftakt

In der vergangenen Woche haben der der EURO STOXX 50-Future ca. 15 und der DAX-Future ca. 120 Punkte verloren. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. der chineischen Dezember-Caivin PMI Composite, der Dezember-US-Markit PMI Composite, die Dezember- EWU-Markit PMI Dienstl. (alle 06.01.), die November-US-Auftragseingänge für die Industrie sowie für die langl. Güter, die Dez.-EWU-CPI-Schätzung (alle 07.01.), die chinesischen Dezember-CPI Daten, die November-EWU-Arbeitlosenquote (alle 09.01.) sowie die Dezember-US-Arbeitsmarktdaten (10.01.) erwartet. Mit Blick auf die neue Woche sollte - bedingt durch den Newsflow um politische Spannungen im Nahen Osten und die fehlende Deeskalation über das Wochenende - die zuletzt erhöhte Intraday-Volatilität an den europäischen Aktienmärkten andauern. Insgesamt signalisiert dies einen schwächeren Wochenstart.

Aus technischer Sicht startete der DAX-Future Mitte August 2019 einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.750). Ab November 2019 ging der Future dabei in eine Seitwärtskonsolidierung zur Abbau der enstandenen technischen überkauften Lage über und es formierte sich ein mittelfristiger Trading-Markt. Nach dem Rutsch auf 12.880 bildete sich ab Mitte Dezember 2019 ein positiver Grundton heraus und der Future erreichte Hochs bei 13.450. Einerseits hat die seit über zwei Monaten laufende Konsolidierung einen freudlichen Grundton und insgesamt einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Andererseits liegt - im Gegensatz zu anderen europäischen Aktienindizes - nur ein volatiler Trading-Markt (Resistance um 13.450) im Umfeld der 10-Tage-Linie vor, der sich zunächst mit schwächeren Notierungen ausweiten dürfte. In Summe macht diese technische kurzfristige Gesamtlage (Trading-Markt in Kombination mit gestiegener Volatilität) den Verkauf von März-DAX-Puts, Basis 10.300 von Interesse.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ2631CJ2631 Long DAX Future Faktor: 4 CJ2623CJ2623 Short DAX Future Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

