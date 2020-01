DAX-Future: Trading-Markt verfestigt sich

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von sinkender Intraday-Volatilität und Abgaben vom US-Dollar gegenüber chinesichen Reminbi (u.a. Nov.-USA-Außenhandelsdefizit unter Erwartungen) kam es an den europäischen Aktienmärkten - trotz einer leichteren Wall Street-Eröffnung - zu einem Recovery-Tag. Zwischen den europäischen Sektoren gab es weitere Switch-Operationen, wobei eine Rotation raus aus technisch defensiven Sektoren wie den STOXX Utilities (-0,6%; arbeitet den Dezember-Aufwärtsschub in einer normalen Konsolidierung ab) und den STOXX Food & Bev. (-0,4%; seit Juli 2019 in der Seitwärtspendelbewegung) zurück in den STOXX Technology (+1,0%; intakte Aufwärtstrends) und STOXX Auto & Parts (+0,9%; in der Seitwärtsbewegung) zu beobachten war. Insgesamt reicht die kurzfristige Verbesserung der Marktbreite unter den europäischen Blue-Chips - besonders nach dem Overnight-Newsflow aus dem Nahen Osten - nicht aus, die Trading- Markt-Stimmung (mit negativem Grundton) zu beenden.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future seit August 2019 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 12.765) bis November 2019 auf ein Hoch bei 13.365 gestiegen. Seitdem befindet sich der Future in einer mittelfristigen Konsolidierung in Form einer Seitwärtspendelbewegung. In den letzten Wochen hat sich dabei ein Trading-Markt im Bereich um einige gestaffelte Support-Zone bei 12.880 - 12.939 und einer gestaffelten Resistance-Zone um 13.365 - 13.450 etabliert. Nachdem die Support-Zone zuletzt getestet wurde, fehlen zzt. die technischen Signale für einen neuen Ausbruchsversuch. In Summe hat sich der Trading-Markt (leicht negative Tendenz durch die fallende 10-Tage Linie) verfestigt. Als Konsequenz bleibt die Strategie zunächst auf den konservativen Verkauf von (DAX-)Puts beschränkt.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ2631CJ2631 Long DAX Future Faktor: 4 CJ2623CJ2623 Short DAX Future Faktor: -4

