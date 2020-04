Dax gibt nach Abbruch der Eurogruppen-Gespräche nach

Frankfurt (Reuters) - Der Abbruch der Beratungen der Euro-Finanzminister in der Corona-Krise bremst die Erholung beim Dax aus.

Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Mittwoch 0,6 Prozent auf 10.297 Zähler. Nach einer Nachtsitzung wurden die Verhandlungen über Hilfen für Italien und andere stark von der Pandemie betroffene Länder am Mittwochmorgen abgebrochen und auf Donnerstag vertagt. Je gravierender die Reaktion an den Märkten ausfalle, desto größer werde der Druck auf die Finanzminister beim nächsten Treffen, teilten die Experten der BayernLB mit. Auch das noch unbekannte Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sorgte für Verunsicherung.

Bei den Einzelwerten richteten Anleger den Blick auf die Deutsche Post, die sich von ihrer Gewinnprognose verabschiedet hat. Post-Aktien büßten in den ersten Handelsminuten bis zu 3,4 Prozent ein.