Dax gibt zu Handelsbeginn nach - Opec+-Gespräche im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat zum Wochenstart den Rückwärtsgang eingelegt.

Der deutsche Leitindex verlor zu Handelsbeginn 0,4 Prozent auf 15.582 Zähler. Am Montag bleibt die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen - europäische Anleger lehnen sich an solchen Tagen meist nicht zu weit aus dem Fenster. "Aktuell lautet das Motto der Stunde an den europäischen Börsen weiterhin Abwarten," sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Im Blick behalten dürften die Investoren die für Montag geplante Fortsetzung des Opec+-Treffens. Die Ölländer-Gruppe hatte sich jüngst auch nach zweitägigen Beratungen nicht auf eine neue Förderpolitik verständigen können. Zur Staatengruppe Opec+ gehören neben den Mitgliedern des Exportkartells Opec wie Saudi-Arabien und dem Irak weitere Ölförderländer wie Russland. Der Preis für die US-Sorte WTI notierte zu Wochenbeginn etwas höher bei 76,38 Dollar je Fass.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Autowerte. Daimler, BMW und Volkswagen gaben zwischen 1,5 und 0,7 Prozent nach.