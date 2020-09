Dax gibt zum Wochenschluss etwas nach

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag am Ende einer bislang guten Börsenwoche etwas geschwächelt. Der Leitindex sank um 0,22 Prozent auf 13.180,24 Punkte.

Er zeigte sich aber nur wenig beeindruckt davon, dass die Kurse am Vorabend in New York einmal mehr vor allem im Technologiesektor unter Druck geraten waren. Allerdings wird der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag auch wieder erholt erwartet.

Mit einem leichten Minus zum Wochenschluss steuert der Dax immer noch auf ein deutliches Wochenplus von 2,7 Prozent zu. Er schlägt sich damit besser als die US-Börsen, die nach einer Rally mit Rekorden bei manchen Indizes zuletzt an vier von fünf Tagen abgerutscht waren. Der Dax behält auf dem aktuellen Niveau sein Coronakrisen-Hoch aus der Vorwoche von 13.460 Zählern in Griffweite.