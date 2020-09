Dax greift wieder nach der 13.000er Marke – Analysten geteilter Meinung – Korrektur im Bullenmarkt oder Bären-Signale für die nächsten Wochen?

Die letzte Woche ist für den Dax mit einem deutlichen Rutsch nach unten bis weit unter die Marke von 13.000 Punkten zuende gegangen, doch zu Beginn der neuen Woche konnten die Bullen das Zepter zurückgewinnen und haben den Leitindex wieder nahe an die psychologisch wichtige Marke getrieben. Derzeit notiert der Dax mit einem Plus von 1,18 Prozent bei 12.995 Punkten.

„Mit der Rolltreppe nach oben und dem Fahrstuhl nach unten“

Den Experten der Postbank zufolge gibt es Argumente dafür, dass der jüngste Kursrutsch eher eine Korrektur war. „Im Bullenmarkt geht es mit der Rolltreppe nach oben und im Aufzug nach unten“, fand Anlagestratege Ulrich Stephan eine Begründung für die Rasanz, in der Ende der Vorwoche vor allem die heiß gelaufenen US-Technologiewerte gefallen waren.

„Es gibt jedoch wie immer Hoffnung: Die letzte Nasdaq-Korrektur mit zehn Prozent Verlust wurde Anfang Juni in gut 24 Stunden absolviert, danach ging es mit der Rolltreppe wieder nach oben“, blickt Stephan ermutigt voraus. Neue Impulse von US-Börsen bleiben zum Wochenauftakt aber zunächst aus, weil in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird.

Laut dem Chartanalysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel hat der Dax am Freitag bereits die Basis für einen stabilen Wochenauftakt geschaffen, indem er eine wichtige Unterstützungsmarke bei 12.800 Punkten letztlich gehalten hat.

UBS-Analysten nennen Kurs-Zonen

Analysten der UBS sehen die jüngsten Verluste etwas pessimistischer, denn nach deren Einschätzung könnten Bären-Signale den Leitindex in den nächsten Tagen und Wochen bestimmen. Die Gewichte im Dax hätten sich seit dem Kurseinbruch am vergangenen Donnerstag verschoben, schrieben die Charttechnik-Experten der Schweizer Bank in einer am Montag vorliegenden Studie.

Unter der früheren Unterstützung bei 12.886 Punkten wäre mit einem Bruch der kleinen Haltemarke bei 12.750 Punkten und einem Rückfall an das Zwischentief bei 12.633 Punkten zu rechnen, wo dann eine leichte Erholung folgen könnte, so die Analysten. „Anschließend dürfte aber auch diese Unterstützung gebrochen und die Verkaufswelle bis 12.207 Punkte fortgesetzt werden.“

Eine Rückeroberung der 12.886-Punkte-Marke könnte indes eine Gegenbewegung bis 13.050 Punkte nach sich ziehen, wo dann allerdings die Bären wieder aktiv werden und den nächsten Abverkauf starten könnten, hieß es weiter.

Konjunkturdaten liefern keine eindeutigen Impulse

Chinesische Außenhandelsdaten mit gestiegenen Ausfuhren aber gesunkenen Importen waren dem Dax auf dem Weg zurück nach oben jedenfalls kein eindeutiger Kurstreiber. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie haben sich Chinas Exporte im August erneut deutlich erholt. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft legten im Vorjahresvergleich stärker als erwartet um 9,5 Prozent zu, wie die Pekinger Zollverwaltung am Montag mitteilte. Wie schon im Vormonat fielen die chinesischen Importe allerdings erneut geringer aus. Sie gingen um 2,1 Prozent zurück. Unterm Strich verzeichnete der Außenhandel damit ein Plus um 4,2 Prozent auf einen Wert von rund 412 Milliarden US-Dollar.

Die Konjunkturstimmung unter Anlegern hellt sich derweil weiter auf. Das von dem Analyseunternehmen Sentix erhobene Stimmungsbarometer für den Euroraum stieg im September zum fünften Mal in Folge, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Indikator erhöhte sich zum Vormonat um 5,4 Punkte auf minus 8,0 Zähler. Während die Erwartungen der Befragten weitgehend stabil blieben, verbesserte sich die Lagebewertung spürbar. „Die konjunkturelle Erholung nach dem Corona-bedingten Einbruch der Weltwirtschaft setzt sich auch Anfang September fort“, kommentierte Sentix die Resultate seiner Umfrage. Die Rezession sei aber noch nicht überwunden. Für Deutschland entwickelten sich die Indikatoren ähnlich wie im Euroraum. Für die USA stiegen die Indikatoren ebenfalls an.

