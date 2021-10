Dax greift zum ersten Mal seit September wieder nach der 15.600er Marke – positive Signale von Evergrande und der Wall Street

Erstmals seit Ende September ist der Dax am Freitagnachmittag wieder über die Marke von 15.600 Punkten geklettert. Mit zuletzt plus 0,86 Prozent auf 15.605 Punkten eroberte das deutsche Leitbarometer auch die einfache 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend wieder zurück. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein kleines Plus.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg am Freitag erstmals seit gut vier Wochen wieder über 4200 Punkte. Knapp darunter notierte er zuletzt noch ein Prozent höher.

Positive Signale vom hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande und teils gute Unternehmenszahlen erfreuten die Anleger vor dem Wochenende. Zudem hatte sich im Oktober die Stimmung in der deutschen Industrie nicht so stark eingetrübt wie von Ökonomen befürchtet.

In New York dürfte sich der dortige Leitindex Dow Jones Industrial nach aktuellen Indikationen von IG zu einem weiteren Rekordhoch aufschwingen – ungeachtet eines vorbörslichen Kurseinbruchs bei Intel . Das Kursminus für den US-Chiphersteller pralle auch am europäischen Technologiesektor ab, er entwickelte sich unter den Branchen der Stoxx-600-Übersicht am besten mit plus eineinhalb Prozent.

