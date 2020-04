Dax hält Gewinne fest – Etwas Entspannung am Ölmarkt – Anlegerblick richtet sich jetzt auf Quartalszahlen und die Fed

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesgewinne zur Wochenmitte bislang halten können. Die Marktteilnehmer setzten auf weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und somit auch auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage, sagte Marktexperte Christian Henke vom Broker IG.

Der Dax ist im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 10.824 Punkte gestiegen, nachdem er am Dienstag um rund 1,3 Prozent zugelegt hatte. Der MDax zeigt sich kaum verändert bei 22.812,66 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ist um 0,2 Prozent gesunken.

Ruhe am Ölmarkt

Etwas Entspannung gebe es am zuletzt turbulenten Ölmarkt, sagte ein Börsianer. Die Öllager füllten sich offenbar doch etwas langsamer als befürchtet. Die Lage bleibt aber kritisch: Einer wegen der Corona-Krise wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass Platz in verbliebenen freien Lagern immer knapper wird.

Die Ölpreise sind im asiatischen Handel gestiegen und haben damit an die Erholung vom Vorabend angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 21,25 Dollar. Das waren 79 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,62 Dollar auf 13,96 Dollar je Barrel. Zwischenzeitlich war der Preis für US-Öl am Dienstagvormittag bis an die Marke von 10 US-Dollar gefallen.

Was macht die FED?

Mit Spannung warten Investoren auf die Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank am Abend (MESZ). Die Fed habe in der Virus-Krise frühzeitig und vergleichsweise aggressiv ihre Geldpolitik gelockert, um die Folgen der Pandemie abzufedern, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. „Das würde dafür sprechen, dass der Markt am ehesten darauf setzen würde, dass die Fed als erste Notenbank ihr Repertoire unkonventioneller Geldpolitik erweitert, sollte dies notwendig werden.“

Vor diesem Hintergrund richten Börsianer ein besonderes Augenmerk auf die Zahlen zum US-Wachstum im ersten Quartal. Analysten sagen ein Minus von vier Prozent voraus. Außerdem steht das Barometer für die Stimmung bei den europäischen Unternehmen auf dem Terminplan. Experten erwarten hier ebenfalls einen deutlichen Rückgang.

Daneben hält eine erneute Flut von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Neben der Deutschen Bank und den deutschen Autobauern Daimler und Volkswagen öffnen das Online-Netzwerk Facebook und der Software-Konzern Microsoft am Abend deutscher Zeit ihre Bücher, sowie auch der E-Auto-Bauer Tesla.

