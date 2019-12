Dax hält im Vorweihnachtshandel weitestgehend still – Koenig & Bauer brechen ein, Teamviewer und Varta im Fokus – Bayer auf 14-Monats-Hoch

Am letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen lassen Anleger nichts mehr anbrennen.

„Viele sind schon im Weihnachtsurlaub“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Und die wenigen, die noch da sind, gehen keine großen Positionen mehr ein.“

Dax und EuroStoxx50 kamen am Montagvormittag kaum vom Fleck. Sie notierten bei 13.303 beziehungsweise 3775 Punkten. Mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 25 Prozent steuerten sie aber weiter auf die größten Jahresgewinne seit 2012 und 2013 zu. In den verbleibenden Handelstagen seien noch ein paar zusätzliche Punkte Kursplus drin, prognostizierte Analyst Timo Emden von Emden Research. „Ein Kurstreiber könnte das Window Dressing werden. Fondsmanager versuchen ihr Portfolio mit besonders gut gelaufenen Aktientiteln zu schmücken, um es zumindest auf den ersten Anschein zu verschönern.“

Der MDax der mittelgroßen Werte knüpfte an seinen aktuell guten Lauf an und erreichte ein Rekordhoch. Zuletzt stand ein Plus von 0,41 Prozent auf 28.557,32 Punkte zu Buche.

Gold wieder etwas stärker

Wegen der Verzögerungen bei der Unterzeichnung der geplanten Handelsvereinbarung zwischen den USA und China, äußerten sich andere Börsianer zurückhaltender. Nervös mache Investoren außerdem die harte Haltung des britischen Premierministers Boris Johnson beim Zeitplan für die anstehenden Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU.

Einige Investoren griffen daher zur „Antikrisen-Währung“ Gold, die sich um 0,4 Prozent auf 1483,83 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) verteuerte. Attraktiv sei das Edelmetall auch deshalb, weil die US-Notenbank (Fed) den Leitzins auf absehbare Zeit nicht anheben werde, sagte Volkswirt John Sharma von der National Australia Bank. Gold dient Investoren auch als Absicherung gegen Inflationsgefahren.

Gewinnwarnung schickt Koenig & Bauer auf Talfahrt

Bei den deutschen Aktienwerten stachen die Titel von Koenig & Bauer mit einem Kursrutsch von zeitweise knapp 13 Prozent heraus. Mit 26,50 Euro waren sie so billig wie zuletzt vor knapp vier Jahren. Die Prognosesenkung vom Freitagabend sei zwar nicht überraschend gekommen, ihr Umfang dagegen schon, urteilte Analyst Henning Breiter vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser. Er halte dennoch an seiner Kaufempfehlung fest, da er mit Nachhol-Effekten bei verzögerten Aufträgen und frischen Impulsen durch die Branchenmesse Drupa rechne.

Auch Aktien von Heidelberger Druck sind vor der Weihnachtspause um weitere 2,3 Prozent auf 1,148 Euro gefallen. Nachdem die Ratingagentur S&P ihre Bonitätseinstufung für den Konzern gesenkt hatte, schraubte nun die DZ Bank nach der Gewinnwarnung von Koenig & Bauer den fairen Wert für die Anteilsscheine von HeidelDruck auf 0,90 Euro herunter. Die Gewinnwarnung zeige, dass das Marktumfeld auch im vierten Quartal sehr schwierig und die Berechenbarkeit gering sei, schrieb Analyst Thorsten Reigber. Den Ausblick für 2019/20 hält er weiter für zu optimistisch und bleibt bei seiner Verkaufsempfehlung.

Unter den weiteren Favoriten im deutschen Leitindex stiegen die Anteilsscheine von Adidas um rund 1 Prozent. Der Sportartikelhersteller bekräftigte nach einem erfreulich verlaufenen Geschäft zum Jahresende seine Erwartung an Schlussquartal und Gesamtjahr.

Nach der vorerst ergebnislosen Tarifschlichtung bei der Lufthansa will die Kabinengewerkschaft Ufo den Druck auf das Unternehmen aufrecht erhalten. Der nächste Streikaufruf könne auch über die Feiertage jederzeit erfolgen, sagte Gewerkschaftssprecher Nicoley Baublies. Es sei lediglich klar, dass bis einschließlich dem zweiten Weihnachtsfeiertag nicht gestreikt werde. Die Papiere der Fluggesellschaft verloren am Dax-Ende fast 1,6 Prozent.

In Mailand büßten die Aktien von Atlantia 4,5 Prozent ein. Nervös machte Anleger ein geplantes Gesetz, dass der italienischen Regierung den Entzug von Maut-Lizenzen erleichtern und Ausgleichzahlungen des Staates an Unternehmen reduzieren soll. Die regierende 5-Sterne-Bewegung macht die Atlantia-Tochter Autostrade per l’Italia für den Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua 2018 verantwortlich, bei dem 43 Menschen ums Leben kamen. Das Unternehmen hat den Vorwurf stets zurückgewiesen.

Bayer auf 14-Monats-Hoch

Die Papiere von Bayer stiegen dagegen um bis zu 3,5 Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 74 Euro. Auftrieb erhielten die Titel des Pharma- und Agrarchemiekonzerns von der Rückendeckung durch die US-Regierung in einem Schadenersatzprozess um den Unkraut-Vernichter Glyphosat, sagten Börsianer. Dem US-Justizministerium und der Umweltbehörde EPA zufolge ist Glyphosat nicht krebserregend.

Im MDax blickten die Anleger auf die zwei Indexneulinge Teamviewer und Varta, die derzeit als Überflieger-Aktien gelten. Die Papiere der Softwarefirma setzten ihre jüngste Rekordjagd fort und kletterten mit einem Plus von knapp 3 Prozent an die Index-Spitze. Die Anteilsscheine des Batterieherstellers machten anfängliche Verluste wett und gewannen zuletzt gut 1,5 Prozent.

