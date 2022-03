DAX - Heimlich, still und leise - Reminder

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.305,76 Pkt (XETRA) VDAX-NEW - WKN: A0DMX9 - ISIN: DE000A0DMX99 - Kurs: 31,49 Pkt (VIX)

Ein mehrstündiger bis mehrtägiger Kursrücksetzer ist möglich. Dabei dürfte die offene Kurslücke der zurückliegenden Handelstage nach unten geschlossen werden. Sprich ein Rücksetzer bis 13.974 Punkte.

DAX. Der weitere Verlauf des Ukrainekriegs kann speziell auf den deutschen Aktienmarkt noch starke Auswirkungen haben. Wenn die Lage noch weiter eskaliert und weitere Sanktionen gegen Russland verhängt werden, könnte sich die Bundesregierung ab einem bestimmten Punkt doch noch für ein Embargo gegen russisches Öl und Erdgas entscheiden. Neben für viele Bürger nicht mehr bezahlbaren Benzinpreisen würde ein solches Embargo Teile der deutschen Wirtschaft massiv belasten und den DAX ebenso.

Reminder aus der Analyse vom 03.03.2022: "Sollte der Bereich von 13.545 Punkten im DAX relevant nach unten gerissen werden, müsste mit einer Abwärtskorrekturextension in Richtung 12.580 Punkte gerechnet werden. Dort liegt ein offenes Gap aus dem November des Jahres 2020. Offene "common" gaps müssen nicht geschlossen werden. Bewegt sich das Kursgeschehen jedoch in ihre Richtung, wirken sie ab einem bestimmten Punkt wie Magnete".

Die 12.580 wurde erreicht. Sie ist Ausgangspunkt für den Konter nach oben, der seit einigen Handelstagen läuft.

Aufgrund der starken Aufwärtsimpulsität wird rein charttechnisch eine deutliche Kurserholung mit Zielmarken bei 14.800, 15.000 und 16.290 Punkten möglich. Allerdings arbeite ich in der Skizze nur mit einem dünnen grauen Prognosepfeil. Wenn sich die Signallage konkretisiert und verstärkt, stelle ich wenn möglich auf dick schwarz oder dick blaue Pfeile um.

Der Handel ist auf der Plattform kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

DAX

DAX versus VDAX. Der Volatilitätsindex VDAX bewegt sich tendenziell gegenläufig korrelierend (spiegelbildlich) zum Aktienmarkt (im vorliegenden Fall DAX). Der VDAX fällt seit 7. März steil ab, vice versa schnappt der DAX dynamisch nach oben. Das sieht nach einem Ende des VDAX-Spikes aus.

Weshalb folgen mir 55.419 aktive Anlegerinnen und Anleger auf Guidants ?

Findet es selbst heraus! Meldet euch kostenlos an: https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

VDAX-NEW

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)