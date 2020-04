Dax höher erwartet - Corona-Beratungen im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung eines Zeitplans für eine Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in Deutschland wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten.

Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf ein nahendes Ende der Beschränkungen 1,3 Prozent auf 10.696,56 Punkte zugelegt. Im Tagesverlauf wollen Bundesregierung und Länder über das weitere Vorgehen beraten. Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden US-Konjunkturdaten. So rechnen sie wegen der Virus-Krise für März mit einem Einbruch der Einzelhandelsumsätze um acht Prozent. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Die US-Industrieproduktion ging den Prognosen zufolge im vergangenen Monat um vier Prozent zurück. Unterdessen nimmt die US-Bilanzsaison Fahrt auf. Unter anderem öffnen die Großbanken Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.696,56 Dax-Future 10.722,50 EuroStoxx50 2.917,74 EuroStoxx50-Future 2.884,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.949,76 +2,4 Prozent Nasdaq 8.515,74 +4,0 Prozent S&P 500 2.846,06 +3,1 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 19.647,34 +0,0 Prozent Shanghai 2.823,16 -0,2 Prozent Hang Seng 24.412,98 -0,1 Prozent