Dax höher erwartet - Energiemärkte im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Quartalsultimo wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten.

Am Mittwoch hatte er unter anderem wegen wachsender Zweifel an einer raschen Waffenruhe in der Ukraine 1,5 Prozent auf 14.606,05 Punkte verloren. Auch die Wall Street hatte im Minus geschlossen.

Unter dem Eindruck des Krieges in dem osteuropäischen Land steht auch das Treffen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören. Ungeachtet der Spekulationen auf ein europäisches Embargo russischen Öls, rechnen Experten damit, dass die Gruppe an ihrer Politik einer maßvollen Ausweitung der Fördermengen festhält. "Mit dem starken Preisrückgang um zwischenzeitlich mehr als 10 Prozent in dieser Woche sind die Aussichten, dass die OPEC+ eine stärkere Produktionserhöhung beschließt, noch geringer geworden", sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Auch dürfte der durch den Lockdown in Shanghai verursachte Preisrückgang die OPEC+ in ihrer Vorsicht bestärken, was mögliche Risiken für die Ölnachfrage betrifft."

Außerdem will Russland, dass wegen seines Einmarschs in die Ukraine vom Westen mit Sanktionen belegt wurde, Details zur künftigen Bezahlung von Gas-Exporten in Rubel veröffentlichen. G7-Staaten wie Deutschland lehnen dies ab und verweisen darauf, dass die Verträge eine Bezahlung in Euro und Dollar vorsähen.

Unabhängig davon werden in Deutschland und den USA Konsumdaten veröffentlicht. Experten rechnen für Februar mit einem Anstieg der heimischen Einzelhandelsumsätze um 0,5 Prozent im Monatsvergleich. Im Januar war das Plus vier Mal so hoch ausgefallen. Eine ähnliche Entwicklung sagen Analysten bei den US-Konsumausgaben voraus.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.606,05

Dax-Future

14.662,00

EuroStoxx50

3.959,14

EuroStoxx50-Future

3.880,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.228,81 -0,2 Prozent

Nasdaq

14.442,28 -1,2 Prozent

S&P 500

4.602,45 -0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.941,41 -0,3 Prozent

Shanghai

3.261,22 -0,2 Prozent

Hang Seng

22.041,49 -0,9 Prozent