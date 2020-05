Dax höher erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten.

Am Freitag war er 1,4 Prozent im Plus bei 10.904 Punkten aus dem Handel gegangen, obwohl im April die US-Arbeitslosigkeit auf den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegen ist.

Die Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in mehreren Ländern prägt weiterhin die Stimmung an der Börse. Daneben hält eine erneute Flut von Firmenbilanzen Investoren auf Trab: So legt der Dax-Konzern Henkel Zahlen vor. Zudem geben LEG Immobilien und Carl Zeiss Meditec Einblick in ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 10.904,48

Dax-Future 10.986,50

EuroStoxx50 2.908,11

EuroStoxx50-Future 2.911,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 24.331,32 +1,9 Prozent

Nasdaq 9.121,32 +1,6 Prozent

S&P 500 2.929,80 +1,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 20.483,10 +1,5 Prozent

Shanghai 2.897,63 +0,1 Prozent

Hang Seng 24.706,80 +2,0 Prozent