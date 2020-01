Dax höher erwartet - Golf-Krise bleibt Thema

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten.

Am Montag war er 0,7 Prozent niedriger bei 13.126,99 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die Furcht vor einem neuerlichen Golfkrieg nach der gezielten Tötung eines iranischen Generals durch die USA macht den Anlegern weiter zu schaffen. In den kommenden Tagen stehen internationale Treffen an, um eine Eskalation der Spannungen zu verhindern. Der Iran hat mit Vergeltung gedroht, US-Präsident Donald Trump kündigte daraufhin an, zurückzuschlagen. Der Konflikt hat den Ölpreis bereits nach oben getrieben.

Daneben stehen Konjunkturdaten auf der Tagesordnung. So werden die Inflationsdaten in der Euro-Zone im Dezember vorgelegt. Aus den US werden die Daten zur Handelsbilanz und zur Industrieproduktion im November erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.126,99

Dax-Future 13.173,00

EuroStoxx50 3.752,52

EuroStoxx50-Future 3.754,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.703,38 +0,2 Prozent

Nasdaq 9.071,47 +0,6 Prozent

S&P 500 3.246,28 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 23.569,51 +1,6 Prozent

Shanghai 3.097,86 +0,5 Prozent

Hang Seng 28.355,39 +0,5 Prozent